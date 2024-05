Otero e Rincón podem desfalcar o Santos por até cinco jogos

Na última segunda-feira (13), a Venezuela anunciou os atletas pré-convocados para a disputa da Copa América, em junho, nos Estados Unidos. Tomás Rincón e Rômulo Otero, do Santos, aparecem na lista e podem desfalcar o Peixe por até cinco rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. A competição entre as seleções irá ocorrer entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

Como o Campeonato Brasileiro das Séries A e B não serão paralisados durante a competição, os jogadores de clubes do Brasil que forem convocados serão desfalques em suas equipes enquanto a Venezuela estiver na disputa pela taça.

Otero e Rincón, portanto, caso sejam convocados oficialmente, ficarão de fora, no mínimo, três rodadas da Série B (11ª a 13ª), já que a fase de grupos da Copa América será disputada entre os dias 22 e 30 de junho.

? ????? ?? ????? ?? Esta es la lista de jugadores provisional del DT @bochabatista entregada a CONMEBOL para la @CopaAmerica ?. #SiempreVinotinto ?? pic.twitter.com/vj392llYi4 ? La Vinotinto (@SeleVinotinto) May 13, 2024

Após isso, tudo passa a depender da situação da seleção venezuelana na competição. Ao todo, se chegar à decisão da Copa América, Otero e Rincón podem desfalcar o Santos até a 15ª rodada da competição nacional, quando enfrenta o Ituano, no dia 13 de julho. Neste intervalo, o Alvinegro Praiano também duela contra o Ceará, no dia 6 de julho.

Rômulo Otero é titular do Alvinegro Praiano e, na temporada, disputou 18 partidas. O atacante cravou três gols e distribuiu três assistências. Assim, Carille deverá encontrar outro jogador para preencher a lacuna.

Rincón, por sua vez, foi um dos destaques do Santos no Brasileirão de 2023, apesar do rebaixamento do clube. O Tomás, porém, perdeu espaço nesta temporada e não soma muitos minutos em campo. Vale lembrar que o volante é o jogador com mais partidas pela seleção venezuelana, com 132.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.