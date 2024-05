Fonseca não vai a Roland Garros e monta calendário com foco em Wimbledon

João Fonseca não tem planos de voltar a competir na temporada europeia de saibro. Sem ranking para classificar-se diretamente ao qualifying de Roland Garros, o carioca de 17 anos já fez seu planejamento de olho em Wimbledon. A ideia, no momento, é disputar três torneios de grama antes de jogar o qualifying do slam britânico.

Até esta semana, Fonseca estava inscrito no Challenger de Skopje, na Macedônia do Norte, que é disputado em quadras de saibro e começa na mesma semana do qualifying de Roland Garros. No entanto, o brasileiro retirou seu nome da lista do evento. Seu calendário, por enquanto, está montado da seguinte forma:

3 de junho - Challenger 125 de Surbiton

10 de junho - Challenger 125 de Nottingham

17 de junho - Challenger 125 de Ilkley

24 de junho - Wimbledon (qualifying)

Os três torneios antes de Wimbledon são na Grã-Bretanha e em quadras de grama. Atual número 226 do mundo e sem tempo para subir no ranking o bastante a ponto de entrar na chave principal de Wimbledon - seria preciso estar perto do top 100 - Fonseca vai tentar aprimorar seu jogo na grama antes do quali. No torneio classificatório, ele precisará vencer três partidas para conquistar uma vaga na chave principal de Wimbledon.

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) havia solicitado um convite para Fonseca em Roland Garros. Procurada pelo UOL Esporte nesta terça-feira, a entidade explicou que a equipe do atleta optou pela grama.

"A equipe do João Fonseca agradeceu a iniciativa da CBT em solicitar o wild card (convite) para Roland Garros, mas por decisão técnica, eles optaram por treinar na grama e focar nos torneios da temporada de Wimbledon. Eles já informaram a CBT, que também informou a Federação Francesa de Tênis", respondeu a CBT.

Como profissional, Fonseca nunca disputou um torneio em quadras de grama. Ele não compete na superfície desde o torneio juvenil de Wimbledon do ano passado. Na ocasião, o carioca parou nas quartas de final.