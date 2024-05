Brasil é campeão Ibero-Americano de Atletismo

O Brasil foi o grande campeão no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, em Cuiabá, Mato Grosso, após três dias de competições (10 a 12/5), no Centro de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

O Atletismo Brasil competiu em casa e somou 544 pontos - venceu também no naipe masculino (294 pontos) e no naipe feminino (250 pontos). O Brasil ainda liderou o quadro de medalhas, com 43 no total (16 de ouro, 15 de prata e 15 de bronze). A Colômbia foi a vice-campeã (277 pontos) e a Espanha ficou em terceiro lugar (171 pontos).

Já na contagem de medalhas, a Espanha foi a segunda colocada com 15 medalhas (quatro de ouro, sete de prata e quatro de bronze) e Porto Rico com sete medalhas (quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze).

Todas as medalhas do Brasil

Ouro (16)

Valdileia Martins - salto com vara (1.88 m)

Vitor Hugo de Miranda, Maria Victoria Belo de Sena, Tiago Lemes da Silva e Leticia Maria Nonato Lima - revezamento 4×400 m (3.17.85)

Felipe Bardi dos Santos - 100 m (10.14)

Tatiane Raquel da Silva - 3000 m com obstáculos (9.46.25)

Matheus Gabriel de Liz Correa - 20 km marcha atlética (1:23.51)

Altobeli Santos da Silva - 5.000 m (14.27.38)

Izabela Rodrigues da Silva - lançamento de disco (63,60 m)

Gabriele Sousa dos Santos - salto triplo (13,68 m)

Wellinton Fernandes da Cruz Filho - lançamento de disco (62,31 m)

Gabriela Silva Mourão, Ana Carolina Azevedo, Lorraine Martins e Vitoria Rosa - revezamento 4×100 m (43.54)

Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi, Erik Cardoso e Vinicius Rocha Moraes- revezamento 4x 100 m (39.19)

Eduardo de Deus - 110 m com barreiras (13.24)

Thiago do Rosário André - 1.500 m (3.39.60)

Almir Cunha dos Santos - salto triplo (17,31 m)

Anny de Bassi, Maria Victoria Belo de Sena, Jainy Barreto e Leticia Nonato - revezamento 4×400 m (3.30.72)

Pedro Henrique Nunes Rodrigues - lançamento de dardo (85,11 m)

Prata (12)

Lissandra Maysa Campos - salto em distância (6,53 m)

Darlan Romani - arremesso de peso (20,53 m)

Vitória Rosa - 100 m (11.23)

Altobeli Santos da Silva - 3.000 m com obstáculos (8.37.13)

Simone Ponte Ferraz - 3.000 m com obstáculos (9.52.93)

Jaqueline Beatriz Weber - 800 m (2.01.64)

Andressa Oliveira de Morais - lançamento de disco (60,37 m)

Regiclécia Candido da Silva - salto triplo (13,23 m)

Rafael Henrique Campos Pereira - 110 m com barreiras (13.35)

Jucilene Sales de Lima - lançamento de dardo (62,31 m)

Thiago Moura - salto em altura (2,20 m)

Ketiley Batista - 100 m com barreiras (13.22)

Bronze (15)