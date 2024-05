Flamengo tem preocupações médicas e dois desfalques certos contra Bolívar

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo tem problemas médicos para o decisivo jogo contra o Bolívar, nesta quarta-feira (15), no Maracanã, pela Copa Libertadores. O atacante Bruno Henrique e o volante Erick Pulgar já estão vetados da partida. Arrascaeta e Pedro vão para campo, mas inspiram cuidados.

O que aconteceu

Bruno Henrique e Erick Pulgar estão com entorses no tornozelo esquerdo. O atacante se lesionou na derrota para o Palestino por 1 a 0, no dia 7 de maio. Já o volante se contundiu no revés para o Botafogo por 2 a 0, no dia 28 de abril.

Arrascaeta também se machucou no clássico com o Alvinegro. No caso do uruguaio, foi diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa direita.

O meia voltou a ficar à disposição na vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, no último sábado (11). No entanto, ele não foi utilizado pelo técnico Tite e permaneceu no banco de reservas.

Arrascaeta ainda inspira cuidados, e a comissão técnica optou por poupá-lo. Contra o Bolívar, a tendência é a de que ele esteja em melhores condições, mas ainda não em 100% delas.

O caso de Pedro foi mais um susto do que uma lesão. O atacante reclamou de dores na perna direita durante o jogo contra o Corinthians, mas não foi constatada uma contusão, apenas um incômodo. Com isso, a presença do camisa 9 é certa entre os titulares.

Diante de toda a situação, a tendência é a de que Tite mantenha o time que venceu o Corinthians: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Lorran (Arrascaeta); Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

O Flamengo trata o jogo com o Bolívar como uma decisão. O Rubro-Negro precisa vencer para se manter vivo na disputa pela classificação no Grupo E.