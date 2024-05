Manoel cutuca Luciano após polêmica no Morumbi: "Sabemos como ele é"

A vitória do São Paulo contra o Fluminense no Morumbi foi marcada por uma polêmica entre o atacante Luciano e o técnico Fernando Diniz. O pivô da briga foi o zagueiro Manoel, que sentiu uma lesão no fim do primeiro tempo, chutou a bola para a lateral e caiu no gramado. O atleta do Tricolor correu para fazer a reposição rapidamente e teve a atenção chamada pelo treinador.

O próprio Manoel também questionou a atitude de Luciano no duelo válido pelo Brasileirão 2024. Após a discussão, Diniz recebeu o cartão vermelho, enquanto o são-paulino acabou punido com o amarelo.

"Estava sozinho no lance, mas o Luciano não foi parceiro de colocar a bola pra fora e esperar o meu atendimento médico", disse Manoel, na zona mista do Morumbi.

Ainda por cima, Manoel questiou a postura de Luciano dentro de campo em outros momentos. "Não vi (a briga), só depois que fui falar com o Daronco e disse que foi falta de respeito do Luciano. Mas nós já o conhecemos, sabemos como ele é", afirmou o defensor.