Tottenham x Manchester City: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Inglês

Nesta terça-feira, o Tottenham recebe o Manchester City em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar a partir das 16 horas (de Brasília).

Onde assistir

A partida vai ter transmissão na ESPN e no Star+.

Pontuação

Tottenham: 63 pontos em 36 jogos, começou a rodada na 5ª posição.

Manchester City: 85 pontos em 36 jogos, começou a rodada na 2ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Tottenham: quatro derrotas e uma vitória.

Manchester City: cinco vitórias.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Emerson; Bentancur, Bissouma e James Maddison; Kulusevski, Son e Brennan Johnson.



Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Aké e Gvardiol; Rodri, Kovacic e De Bruyne; Phil Foden, Jack Grealish e Erling Haaland.



Técnico: Pep Guardiola.

Arbitragem

Chris Kavanagh é o árbitro do jogo, Simon Bennett e Dan Robathan são seus assistentes. Michael Salisbury fica no comando do VAR.