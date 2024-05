Ex-Arsenal, Ozil delcara torcida para Tottenham contra o Manchester City

Mesut Ozil, ex-meia do Arsenal, declarou sua torcida para o Tottenham no duelo contra o Manchester City nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), em Londres, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, que estava atrasada. Isso porque, em caso de vitória ou empate do Spurs, as chances de título dos Gunners aumentam.

"Pela primeira e única vez esta noite: VAMOS, SPURS! Se o Tottenham não perder esse jogo, nunca mais vou tirar sarro deles... eu prometo", disse Ozil em suas redes sociais.

First time ever tonight: COME ON YOU SPURSSS!! ? If Tottenham don't lose this game I will never make fun of them again... I promise ?? #MCITOT ? Mesut Özil (@M10) May 14, 2024

O Arsenal ocupa a liderança da Premier League, com 86 pontos em 37 jogos, e precisa da ajuda de seu rival Tottenham para se manter na primeira posição. O Manchester City ocupa a segunda colocação, com 85 pontos, mas tem uma partida a menos.

Em caso de vitória do Spurs, o Arsenal dependeria apenas de si para ser campeão. Com um empate no duelo, as equipes chegariam na última rodada empatadas na pontuação. Por fim, se o Manchester City ganhar, terá dois pontos de vantagem na rodada final.

O Tottenham está em quinto lugar, com 63 pontos, e ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões. Para conseguir, terá que vencer os seus dois jogos restantes e torcer para um tropeço na última rodada do Aston Villa, quarto colocado, com 68.

A última rodada do Campeonato Inglês será realizada no próximo domingo, às 12h (de Brasília). Confira quais serão os duelos das equipes envolvidas nas disputas: