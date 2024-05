Técnico Álvaro Pacheco deve chegar ao Vasco na próxima semana

Os dias do Vasco com um treinador interino estão contados. A tendência é que o técnico Álvaro Pacheco chegue na próxima semana para assumir o comando do elenco do time carioca para a disputa do Brasileirão 2024 e a Copa do Brasil.

Segundo informações do diário A Bola, de Portugal, Álvaro Pacheco ainda irá dirigir o Vitória de Guimarães na próxima rodada do Campeonato Português. O duelo contra o Arouca - pela 34ª rodada da competição - acontece no sábado.

Álvaro Pacheco espera deixar o Vitória de Guimarães após uma conversa com a diretoria para a rescisão de contrato amigável. O treinador gostou da proposta do Vasco, que prevê um contrato de um ano com renovação automática caso sejam alcançadas algumas metas.

Com Álvaro Pacheco no comando, o Vitória de Guimarães é o quinto colocado do Campeonato Português, com 60 pontos em 33 jogos - são 18 vitórias, 6 empates e 9 derrotas.