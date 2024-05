Corinthians x Argentinos Juniors: onde assistir ao jogo da Sul-Americana

O Corinthians recebe o Argentinos Juniors às 21h30 (de Brasília) desta terça (14), na Neo Química Arena, em confronto direto na penúltima rodada da Sul-Americana.

O duelo será transmitido ao vivo por SBT, na TV aberta, e pelo streaming Paramount+. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

Os times estão separados por um ponto no Grupo F. O clube do Parque São Jorge é o segundo colocado, com sete pontos, enquanto o time argentino tem seis. Já o Racing-URU é o líder, com oito, e o Nacional-PAR está na lanterna, com apenas um.

O Alvinegro paulista avança de fase em caso de vitória, mas precisará terminar em primeiro para ir direto às oitavas. Se vencer o adversário argentino, confirma pelo menos a segunda classificação, que dá vaga nos Playoffs das oitavas. Apenas o primeiro colocado tem vaga direta garantida.

O Argentinos Juniors saiu vitorioso no último confronto, que teve desabafo de Cássio e expulsão bizarra. Na Argentina, o Corinthians foi derrotado por 1 a 0, em jogo marcado pelas declarações fortes do ídolo alvinegro e de um empurrão de Raul Gustavo no bandeirinha.

O Corinthians deverá ter o retorno de Raniele, que ficou fora dos últimos dois jogos e treinou com o grupo na segunda (13). Já Matheuzinho, Palacios e Pedro Henrique fizeram trabalhos separados e são baixas.

Corinthians x Argentinos Jrs -- 5ª rodada da Sul-Americana

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data e horário: 14 de maio de 2024, às 21h30

Transmissão: SBT e Paramount+

Prováveis escalações

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres e Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele (Paulinho), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira

Argentinos Juniors: Rodríguez; Meza, Godoy, Galván e Vega; Moyano, Oroz, Herrera, Verón e Batallini (Romero); Gondou, Técnico: Pablo Guede