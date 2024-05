Cássio vai sair do Corinthians? Mauro Cezar faz questionamento importante

Mauro Cezar Pereira questionou no UOL News Esporte a diretoria do Corinthians em relação à negociação pela renovação de Cássio. Será que os dirigentes querem mesmo a permanência do goleiro e ídolo? Segundo o colunista do UOL, é preciso fazer esforços para isso.

'Será que o Corinthians quer que o Cássio fique?': "Olha, eu não sei se o Corinthians de fato quer que ele fique. Será que quer? Algum gesto tem que fazer, para pelo menos parecer que quer que ele fique. Jamais saberemos a verdade, o que está dentro da cabeça das pessoas a gente não vai saber, ninguém vai passar esse recibo de desprezar um ídolo, ainda mais um ídolo como o Cássio"

'Não dá para você tratar assim': "Ele está na reserva, virou bode expiatório de boa parte das coisas ruins que acontecem no time do Corinthians, estoura em cima do Cássio. Então, ele parece que está cansado, o Cruzeiro agora deve ter investimentos e tudo, pode ter um time mais interessante para ele jogar, mudança de ares, é normal que ele queira sair. Agora, não dá para você tratar assim, mesmo que alguém pense: 'Ah, o Cássio indo embora até bom, temos um goleiro mais jovem, alivia a folha de pagamento, há até um desgaste', mas como é que você admite isso? Não dá para admitir isso. Então, algum gesto pode ser feito para parecer pelo menos que querem a permanência do Cássio".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra