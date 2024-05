Palmeiras tem a sua pior pontuação após seis rodadas no Brasileirão desde 2017

Com oito de 18 pontos conquistados, o Palmeiras começou o Brasileirão aquém do esperado e ocupa apenas a oitava colocação. Essa é a pior pontuação do time após seis rodadas desde 2017.

Na ocasião, o Verdão fez apenas sete pontos e estava na 13ª colocação do torneio de pontos corridos. No período, o melhor aproveitamento foi em 2019, com 16 unidades e a liderança.

Apesar do começo negativo, o torcedor pode se apegar a campanha da 11ª conquista do brasileiro, quando o Palmeiras fez nove pontos nas primeiras seis rodadas e ocupava o nono lugar.

Outras campanhas no período analisado são: 2023 (14), 2021 (10), 2020 (10) e 2018 (11). É válido ressaltar que por conta das enchentes no Rio Grande do Sul e questões de calendário, Criciúma (3), Internacional (2), Grêmio (2), Juventude (2), Cuiabá (2), Cruzeiro (1), Atlético-MG (1), Fortaleza (1), Vitória (1) e Atlético-GO (1) estão com jogos a menos.

Antes de focar no Brasileirão, o Palmeiras volta as atenções para pegar o Independiente del Valle pela quinta rodada da Libertadores, às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Allianz Parque. Em caso de empate, o Verdão garante a vaga e a liderança do Grupo F.