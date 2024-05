Atlético-MG é a favor da paralisação do Brasileirão e envia ofício à CBF

Em virtude da tragédia no Rio Grande do Sul, que vem sofrendo enchentes por conta das fortes chuvas que atingiram o estado, o Atlético-MG se posicionou sobre a possível pausa do Campeonato Brasileiro. Em nota, a equipe diz ser favorável à paralisação temporária.

Em solidariedade aos clubes gaúchos, o Galo defende a paralisação temporária do Brasileirão: fairplay no futebol! Ofício: https://t.co/xbYh8VGH7X pic.twitter.com/lwd19VSVyJ ? Atlético (@Atletico) May 14, 2024

O clube aproveitou para comunicar que enviou um ofício da decisão à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No documento, o Atlético-MG diz acreditar que a pausa seja necessária por duas rodadas, até o dia 31 de maio.

"O Atlético considera que a paralisação temporária da competição até o dia 31.05.2024 constitui medida necessária à manutenção do caráter isonômico e paritário da competição, além, naturalmente, de refletir o olhar humanitário que deve ser direcionado ao povo gaúcho e aos seus Clubes, em momento em que o luto os acomete", foi escrito.

Até o momento, a CBF confirmou o adiamento apenas dos jogos envolvendo times gaúchos. A medida é válida para todas as divisões do futebol brasileiro, até o dia 27 de maio.

Confira o ofício enviado pelo Atlético-MG na íntegra

"ATLÉTICO MINEIRO S.A.F., sociedade anônima do futebol inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 52.177.416/0001-83, com domicílio no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barão Homem de Melo, n.º 2.222, sala 802, Bairro Estoril, CEP 30494-080, vem, em atenção aos Ofícios em referência, pontuar o que se segue.

Consigna o Atlético a sua posição de concordância plena com a paralisação total, pelo período correspondente a 02 (duas) rodadas, do Campeonato Brasileiro | Série A - 2024, na esteira de recomendação lavrada pelo Ministério do Esporte, e em linha com posição previamente manifestada pela Liga Forte União do Futebol Brasileiro, em virtude da tragédia ambiental que acometeu o Rio Grande do Sul nos últimos dias, culminando assim em decretação de estado de calamidade pública naquele Estado.

O Atlético considera que a paralisação temporária da competição até o dia 31.05.2024 constitui medida necessária à manutenção do caráter isonômico e paritário da competição, além, naturalmente, de refletir o olhar humanitário que deve ser direcionado ao povo gaúcho e aos seus Clubes, em momento em que o luto os acomete.

Nesse sentido, sem prejuízo do necessário debate a ser estabelecido no âmbito do Conselho Técnico Extraordinário designado por essa D. Confederação Brasileira de Futebol para o dia 27.05.2024, por meio do Ofício n.º 151/2024, do qual seguramente advirão medidas consensuais voltadas à atenuação dos prejuízos desportivos e financeiros suportados pelos Clubes gaúchos e à reformulação do calendário desportivo, o Atlético manifesta sua expressa concordância e, com efeito, vem pedir a paralisação total do Campeonato Brasileiro | Série A - 2024 até 31.05.2024, com retorno a contar de 01.06.2024 e 02.06.2024?.