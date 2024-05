Ex-Santos, Rwan Cruz se destaca no Ludogorets e conquista Campeonato Búlgaro

O Ludogorets conquistou a Liga da Bulgária no último sábado. O clube bateu o CSKA Sofia, por 3 a 1, e levantou a taça no final da partida. Um dos personagens dessa conquista da Liga é o atacante brasileiro Rwan Cruz, que foi revelado pelo Santos em 2022 e chegou a ter passagem pelo Vasco na temporada de 2023.

"Dois títulos, até o momento, na minha primeira temporada por aqui, fico muito feliz por isso. É um momento único na minha carreira e quero aproveitar muito isso. Não é fácil se adaptar a um país novo, é tudo muito diferente, mas fico feliz que eu consegui. É um processo que leva tempo, mas tudo fica muito melhor com a conquista dos nossos objetivos, ao final da temporada", disse o jogador ex-Santos.

O jogador foi um dos artilheiros da equipe na competição. Ao todo, foram 28 jogos, 11 gols e cinco assistências. O camisa 99 celebrou a conquista a nova conquista com a camisa do time búlgaro. No começo da temporada, ele já havia conquistado a Supercopa da Bulgária em fevereiro.

O Ludogorets conquistou a Liga Nacional pela 13ª vez consecutiva. Na primeira fase da competição, a equipe conquistou 75 pontos, em 30 jogos, o que fez o time alcançar a primeira colocação no geral, classificando para os playoffs pelo título.

Na segunda parte, um empate e a última vitória foram suficientes para garantir mais essa taça. Rwan comentou que um dos motivos que o fez assinar com o clube, foi o histórico vencedor no cenário nacional.

"Quando cheguei ao Ludogorets, sabia que era um time muito tradicional na Bulgária. Brigava por todas as competições, especialmente as nacionais e fico muito honrado de fazer parte de mais essa bela página na história do Clube. Conquistar títulos é sempre muito bom e são frutos de um trabalho muito bem-feito pelo time", finalizou o jogador.

Aos 22 anos, Rwan se destacou, inicialmente, nas categorias de base do Santos, no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior de 2022, quando concorreu ao prêmio de craque da competição. Foram nove jogos, com seis gols e duas assistências distribuídas.

Pela equipe profissional do Alvinegro Praiano, Rwan disputou, ao todo, 37 jogos e balançou as redes em cinco oportunidades, além de ter dado uma assistência. O jogador também passou pelas divisões de base do Flamengo de Guarulhos e pelo Vasco da Gama, por empréstimo.