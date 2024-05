Saiba onde assistir ao duelo entre Ponte Preta e Santos pela quinta rodada da Série B

O Santos visita a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Alvinegro Praiano, derrotado na última rodada pelo Amazonas, deseja voltar a vencer para retomar a liderança, em caso de tropeço de Goiás e Sport.

ONDE ASSISTIR: A partida entre Ponte Preta e Santos será transmitida pela Band, na TV aberta. Além disto, o duelo será transmitido pela TV Brasil, pelo Premiere e Canal GOAT, mas você também acompanha todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

O Santos chega para essa partida após seu primeiro revés na competição nacional. O time vem de derrota de 1 0 contra o Amazonas, no último sábado, na Arena da Amazônia, e precisa voltar a vencer para recuperar o posto de líder do torneio. O Alvinegro Praiano caiu para a terceira posição e viu Goiás e Sport (atual líder com 100% de aproveitamento) ultrapassá-lo.

O Santos voltou aos treinos nesta manhã. ? pic.twitter.com/Ba88hGXhSa ? Santos FC (@SantosFC) May 13, 2024

Para o confronto em Campinas, o técnico Fábio Carille deve colocar o zagueiro Gil de volta ao time titular. O atleta, que havia disputado todos os 19 jogos do Peixe nesta temporada, nem viajou com a delegação e foi poupado no compromisso válido pela quarta rodada.

O artilheiro Julio Furch e o atacante Pedrinho são dúvidas para o técnico Carille, já que os atletas estão em tratamento de uma pubalgia. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico. Já Aderlan, em tratamento após fratura na mão direita, está em fase de transição e deve ser desfalque para o duelo no Moisés Lucarelli.

A Ponte Preta, por sua vez, vem de empate contra o Operário, jogando fora de casa. A Macaca, com cinco pontos, venceu apenas uma vez e ocupa a 12ª posição na tabela do torneio. O último e único triunfo da equipe de Campinas ocorreu no dia 6 de maio, quando bateu o Amazonas por 3 a 0.

O árbitro da partida será Marcelo de Lima Henrique (CE), com os assistentes Nailton Júnior se Sousa Oliveira (CE/Fifa) e Luis Carlos de França Costa (RN). O quarto árbitro será Lucas Canetto Bellote (SP) e o VAR ficará sob comando de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).