Antes 100% pelo Palmeiras, Veiga perdeu 7 dos últimos 20 pênaltis cobrados

Antes, Raphael Veiga e pênalti era sinal de gol certo para o Palmeiras. O cenário, contudo, mudou e o torcedor não tem mais a mesma confiança no meia.

De acordo com o Sofascore, o camisa 29 converteu as suas primeiras 24 penalidades pelo Verdão. Depois do primeiro desperdício, o aproveitamento caiu para 65%, ou seja, em 20 tentativas, ele fez apenas 13.

O primeiro pênalti perdido por Veiga pelo Palmeiras foi contra o Santos (na vitória pelo Paulistão). Depois, ele voltou a falhar no tempo normal contra: São Paulo (eliminação na Copa do Brasil), Inter de Limeira (vitória no Paulistão), Botafogo ( derrota no Brasileirão) e Athletico-PR (derrota no Brasileirão).

Já na disputa por pênaltis, o meia não fez o gol contra o Boca Juniors (eliminação na Libertadores) e São Paulo (vice na Supercopa). Na carreira, além dos perdidos pela camisa do Palmeiras, o jogador, de 28 anos, não converteu pelo Athletico-PR contra o Peñarol (vitória pela Sul-Americana).

A cobrança desperdiçada comprova o momento abaixo de Veiga na temporada. Ainda assim, o meia soma bons números em 2024, com 22 jogos, nove gols e quatro assistências.

Agora, o camisa 29 foca no duelo contra o Independiente del Valle pela quinta rodada da Libertadores, às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Allianz Parque. Para garantir a vaga e a liderança do Grupo F, o Palmeiras precisa apenas empatar.