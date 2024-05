Boxeador morre após nocaute em sua primeira luta profissional

Do UOL, em São Paulo

O boxeador Sherif Lawal morreu no ringue em sua luta de estreia como profissional, após desmaiar no ringue do Harrow Leisure Centre, em Londres.

O que aconteceu

Ele desmaiou após receber uma pancada na lateral da cabeça do boxeador português Malam Varela. O árbitro Lee Every iniciou a contagem de nocautes, mas parou ao perceber a gravidade da situação do boxeador britânico.

Os médicos realizaram RCP (ressuscitação cardiopulmonar) por mais de 10 minutos antes de levá-lo ao Hospital Northwick Park, onde foi declarado morto.

Sherif Lawal tinha 29 anos e começou no boxe em 2018, mas decidiu se profissionalizar apenas no início deste ano como peso médio.

Tyson Fury prestou homenagem especial ao Sherif Lawal após ouvir a notícia de sua morte, destacando a natureza perigosa do esporte.

"Quando você vem a este mundo [boxe], você sabe que é um esporte perigoso. (...) É como quem salta de paraquedas, por vezes o paraquedas não abre e caem no chão. Isso não impede que todos saltem de paraquedas", compartilhou Fury.