Daronco justifica em súmula expulsão de Diniz contra o São Paulo

Depois de uma discussão entre Fernando Diniz e Luciano, na derrota do Fluminense para o São Paulo na última segunda-feira (13), o treinador acabou recebendo cartão vermelho. Em súmula, o árbitro Anderson Daronco foi breve ao explicar o motivo da expulsão no jogo.

"Por proferir as seguintes palavras ao jogador adversário, o Sr. Luciano da Rocha Neves, nº 10: 'Vai tomar no c...", foi escrito.

Na coletiva após a partida, Fernando Diniz não se mostrou nada contente com a atitude do árbitro. Para ele, xingar é algo normal do jogo e que outros jogadores também estavam xingando.

O lance que gerou a confusão entre Diniz e Luciano aconteceu no final do primeiro tempo, quando o zagueiro Manoel jogou a bola para lateral para receber atendimento médico. Em seguida, Luciano tentou sair para jogo rapidamente.

A ação do atacante incomodou Fernando Diniz, que foi tirar satisfação, alegando a falta de fair play.

Por conta da suspensão, Fernando Diniz não poderá comandar o Fluminense no clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o dia 25 de maio, ás 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.