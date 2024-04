Com Cássio no banco e sem Yuri, Corinthians está pronto para enfrentar Fluminense; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Fluminense, pela 4ª rodada da Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Para o duelo deste domingo, a principal novidade é a presença de Cássio no banco de reservas, dando lugar a Carlos Miguel. O ídolo do Timão não atravessa grande momento e se diz desgastado com o volume de críticas que vem recebendo. Além disso, o atacante Yuri Alberto não foi sequer relacionado para o compromisso, por conta de uma tendinite de bíceps femural da perna esquerda.

O técnico António Oliveira promoveu outras mudanças no time, como as entradas de Cacá, Breno Bidon e Wesley. Raul Gustavo e Fausto Vera, titulares na derrota para o Argentinos Juniors, foram sacados.

Assim, o Corinthians está escalado com: Cássio; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Pedro Henrique.

Além de Yuri, o Corinthians tem como desfalques o lateral esquerdo Diego Palacios (fase final de recuperação de artroscopia), os meias Igor Coronado (dor no quadril direito após trauma) e Matheus Araújo (trauma na mão direita e fratura no osso metacarpo), o volante Maycon (lesão de ligamento no joelho) e o zagueiro Gustavo Henrique (recuperação de dengue).

O Fluminense, por sua vez, está escalado com: Fábio; Guga, Felipe Melo, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos, Jhon Arias e Germán Cano.

O técnico Fernando Diniz não conta com alguns jogadores lesionados, como o volante André, o zagueiro Marlon, o meia Gabriel Pires e os atacantes Keno e Lelê. Nomes como Jhon Kennedy, Kauã Elias, Arthur e Alexsander estão afastados pela comissão técnica por indisciplina.

A bola rola às 16 horas (de Brasília) em Itaquera.