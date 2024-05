São Paulo 'ajuda', e Corinthians escapa de entrar no Z4 do Brasileirão

O Corinthians flertou com a zona perigosa, mas terminou a sexta rodada do Brasileirão fora do Z4 após a virada do rival São Paulo sobre o Fluminense, nesta segunda (13), no Morumbis.

O que aconteceu

O Alvinegro paulista não foi ultrapassado pelo Flu e segue na 16ª colocação, uma acima da zona do rebaixamento. O clube do Parque São Jorge tem os mesmos cinco pontos do Tricolor das Laranjeiras, mas fica à frente pelos critério de desempate — com saldo de gol de -2 contra -4.

O Corinthians ligou o secador para fugir do Z4 após a derrota para o Flamengo, no sábado (11). A equipe comandada por António Oliveira dependia de uma combinação de resultados dos cariocas Fluminense e Vasco para entrar na zona da degola.

O Corinthians precisava que o São Paulo vencesse o Flu ou o Vasco não batesse o Vitória. O Vasco superou o time baiano e pegou o elevador na tabela, enquanto o Fluminense estacionou.

O time comandado por Fernando Diniz até saiu na frente, mas levou a virada por 2 a 1. O técnico, inclusive, foi expulso no primeiro tempo após uma discussão com Luciano.

O alerta sobre a então proximidade da zona perigosa incomodou António Oliveira no final de semana. Ele foi questionado sobre o tema na entrevista coletiva após a derrota no Maracanã e respondeu, com ironia, que o campeonato ainda está o começo.