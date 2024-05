Democrata-SL vence Ipatinga e emenda segunda vitória seguida na Série D

Nesta segunda-feira, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo 6 da Série D, o Democrata-SL recebeu o Ipatinga na Arena do Jacaré e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Wanderson.

Com o resultado positivo, os mandantes alcançaram a segunda vitória seguida na competição. Deste modo, seguiram invicto e chegaram aos sete pontos na vice-liderança do grupo. Por outro lado, o Ipatinga seguiu sem vencer (duas derrotas e um empate). Assim, ficaram estacionados penúltima posição (7º), com apenas um ponto conquistado.

Por fim, o Democrata retorna aos gramados nesta quarta-feira, contra o Nacional de Muriaé, pela terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Mineiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo. Já o Ipatinga enfrenta o Real Noroeste no sábado, dessa vez às 17h (de Brasília), pela quarta rodada da Série D.