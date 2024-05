São Paulo vira sobre Fluminense em jogo com gol contra, trapalhada e treta

O São Paulo até saiu perdendo do Fluminense, mas engatou uma blitz contra os cariocas no MorumBis, conseguiu a virada de maneira dramática por 2 a 1 e entrou no G6 do Campeonato Brasileiro. Igor Vinícius fez contra, mas Bobadilla e Arboleda superaram um Fábio pouco inspirado e garantiram a vitória, que aumenta a invencibilidade de Luis Zubeldía no comando do Tricolor para seis jogos. A tensa partida ainda teve Luciano e Fernando Diniz brigando por causa de um lateral.

Com o resultado, a equipe paulista alcançou os 10 pontos e fechou a rodada na 5ª posição, ultrapassando equipes como o Atlético-MG e o rival Palmeiras, por exemplo.

O Fluminense, por outro lado, estacionou nos 5 pontos e segue na zona de rebaixamento, à frente apenas de Vitória, Atlético-GO e Cuiabá

Os clubes voltam a jogar na quinta-feira (16), desta vez pela Libertadores. Os paulistas recebem o Barcelona-EQU, enquanto os cariocas medem forças contra o Cerro Porteño no Rio de Janeiro.

Como foi o jogo

O 1° tempo teve gol contra, trapalhada e briga de técnico e jogador. O Flu iniciou o duelo acuado, mas abriu o placar aos 28 minutos com "ajudinha" de Igor Vinícius. Pouco tempo depois, Bobadilla empatou com uma lambança de Fábio, e ainda deu tempo de Fernando Diniz e Luciano discutirem antes do intervalo.

Na etapa final, a pressão são-paulina resultou em virada dramática: Luciano ameaçou fazer o 2° gol em lance invalidado por Anderson Daronco, mas foi Arboleda o herói da noite ao completar escanteio cobrado da direita e garantir a vitória.

Gols e destaques

Em casa mando eu. O São Paulo iniciou a partida valorizando a posse e pressionando a já tradicional saída de bola da equipe de Diniz. Alisson e Nestor obrigaram Fábio a trabalhar em chutes de fora da área, enquanto Bobadilla errou o alvo após escanteio. Os visitantes tentaram responder, sem eficácia, com Keno.

Fábio falha, mas aparece (e olha). Em meio à blitz paulista, o Fluminense precisou dos reflexos de Fábio — e da sorte — para sair ileso antes dos 20 minutos. Primeiro, o goleiro deu a bola de graça para Nestor e se recuperou ao fazer duas defesas seguidas, e logo depois viu as cabeçadas de Juan e Alan Franco passarem a poucos centímetros de sua trave.

Quem não faz, toma. Os cariocas sustentaram a pressão e foram premiados aos 28 minutos: o jovem Kauã Elias recebeu pelo meio, arrancou e tocou para o lado antes da chegada de Arboleda. Keno dividiu com Rafael, e a bola espirrou no pé de Igor Vinícius antes de parar nas redes: 1 a 0.

Fábio, novamente, desastroso. Os donos da casa demoraram pouco para empatar: em nova falha de Fábio, que acabou dando um passe para trás sem ninguém por perto, Juan teve paciência para encontrar Bobadilla dentro da área. O paraguaio não titubeou e deslocou até Martinelli, que tentou salvar o lance em cima da linha: 1 a 1.

Bobadilla balançou as redes em São Paulo x Fluminense, jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: MAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Diniz e Luciano batem boca. O técnico do Fluminense e seu ex-comandado discutiram pouco antes do intervalo em meio a um lateral ocorrido perto do banco dos cariocas: Luciano tentou repor a bola em jogo, mas o fato de Manoel estar caído no gramado revoltou Diniz, que esbravejou. O momento sucedeu uma confusão generalizada e acabou com amarelo para o atacante e vermelho para o treinador.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, discute com Luciano, atacante do São Paulo Imagem: Anderson Romao/AGIF

Kennedy volta, e Zubeldía refresca ataque. Sem o lesionado Manoel, os cariocas voltaram dos vestiários com John Kennedy, que estava afastado por indisciplina, em campo: ele substituiu Martinelli. Em meio às investidas paulistas, Zubeldía optou por renovar seu setor ofensivo para continuar com a pressão e acionou Galoppo, Erick e Rodriguinho.

Luciano marca, mas Daronco anula. As mudanças do São Paulo geraram bola na rede — mas sem mudar o placar. Em nova saída de bola defensiva apertada, os visitantes perderam a bola com Lima, que acabou desarmado por Galoppo. O argentino tocou para Luciano, que superou Fábio e explodiu o MorumBis. O problema para os torcedores é que Daronco considerou falta do são-paulino e anulou a jogada.

Arboleda, como centroavante, vira (agora de fato). Os donos da casa continuaram martelando e conseguiram o 2° gol já na casa dos 38 minutos da etapa final. Em escanteio cobrado da direita, o bate-rebate dentro da área parou nos pés de Arboleda, que conseguiu girar dentro da pequena área e tocar para o fundo do gol de Fábio: 2 a 1.

Arboleda, do São Paulo, comemora seu gol contra o Fluminense Imagem: Anderson Romao/Agif

Marcelo é parado por trave. O Fluminense ensaiou uma reação antes do apito final de Daronco, mas o lateral Marcelo, que substituiu Diogo Barbosa, carimbou a trave em um chutaço de fora da área. O lance foi o último perigoso antes do fim do confronto no MorumBis.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 1 FLUMINENSE

Data e horário: 13 de maio de 2024, às 20h (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Cartões amarelos: Nestor, Alisson, Luciano, Igor Vinícius e Erick (SPO); Lima, Manoel e Alexsander (FLU)

Cartões vermelhos: Fernando Diniz (FLU)

Gols: Igor Vinícius (contra) (FLU), aos 28 min do 1° tempo; Bobadilla (SPO), aos 31 min do 1° tempo; Arboleda (SPO), aos 38 min do 2° tempo

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Welington); Bobadilla (Galoppo), Alisson e Nestor (Erick); Luciano, André Silva (Ferreirinha) e Juan (Rodriguinho). Técnico: Luis Zubeldía

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos, Antônio Carlos, Manoel (Felipe Andrade) e Diogo Barbosa (Marcelo); Martinelli (John Kennedy), Alexsander e Lima; Keno (Guga), Arias e Kauã Elias (Terans). Técnico: Fernando Diniz