Grupo com Fluminense, Inter, Athletico-PR e Vasco defende paralisação imediata do Brasileirão

Na noite desta segunda-feira, a Liga Forte União (LFU), que tem como alguns integrantes Fluminense, Internacional, Athletico-PR e Vasco, anunciou que é a favor da paralisação imediata do Brasileirão, devido à tragédia no Rio Grande do Sul.

"Nesta segunda-feira, todos os clubes da Liga Forte União na Série A se posicionaram perante o ofício enviado pela Confederação Brasileira de Futebol. De forma unânime e em bloco, todos são a favor da paralisação imediata do Campeonato Brasileiro até a data de 31 de maio de 2024. A paralisação se faz necessária como medida humanitária, consensual e de justiça de competição", publicou o perfil oficial da LFU na plataforma "X".

Os clubes integrantes da LFU defendem a paralisação do campeonato até o dia 31 de maio de 2024. Internacional e Juventude, clubes gaúchos do grupo, já solicitaram um ofício à CBF, junto do Grêmio, pedindo que a competição seja interrompida no momento.

Em nota, a LFU cita que a paralisação é necessária "para pleno respeito e efetivação de medidas de restabelecimento mínimo das condições de preservação e estruturação da vida humana".

Nesta segunda-feira, todos os clubes da Liga Forte União na Série A se posicionaram perante o ofício enviado pela Confederação Brasileira de Futebol. De forma unânime e em bloco, todos são a favor da paralisação imediata do Campeonato Brasileiro até a data de 31 de maio de 2024.... ? Liga Forte União (@LigaForteBR) May 13, 2024

A LFU também cita na nota que as equipes gaúchas "foram duramente atingidas em toda a sua estrutura esportiva e administrativa, o que inviabiliza o funcionamento mínimo de suas atividades, assim como impossibilita o seu direito de mando de jogo em suas sedes".

A CBF já havia adiado as partidas dos clubes gaúchos, como mandante e visitante, válidas por competições nacionais, até o próximo dia 27. A entidade, inclusive, convocou, para esta mesma data, uma reunião com os 20 clubes que disputam o Brasileirão.

Além dos times citados, Atlético-GO, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Botafogo e Vasco são os outros clube da Série A do Campeonato Brasileiro que integram a LFU.

O grupo também conta com a presença de seis dos sete clubes paulistas que disputam a Série B. Botafogo-SP, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino e Ponte Preta aderiram à LFU. O Santos, por ser integrante da Libra, não fechou acordo com o grupo.

América-MG, Avaí, Ceará, Chapecoense, CRB, Figueirense, Goiás, Londrina, Operário, Sport, Tombense e Vila Nova são os demais times da LFU.

Veja abaixo na íntegra a nota da LFU

"A LFU e seus Clubes associados e signatários, em caráter emergencial, unitário e conjunto, manifestam-se positivamente pela paralisação total do Campeonato Brasileiro | Série A - 2024. no contexto da recomendação do Ministro dos Esportes e ante o estado de calamidade enfrentado pelo povo do Rio Grande do Sul, limitado ao período de 02 (duas) rodadas a partir da presente data, com retorno previsto em 01/06/2024 e 02/06/2024;

Ratificamos veementemente que a paralisação da aludida competição no limite acima exposto, como medida humanitária, consensual e de justiça de competição, se faz necessária para pleno respeito e efetivação de medidas de restabelecimento mínimo das condições de preservação e estruturação da vida humana diante da



catástrofe ambiental sem precedentes na historia do Brasil e que infelizmente acomete a todo o povo gaúcho:

É fato público e notório que as equipes gaúchas que disputam o Campeonato Brasileiro | Série A - 2024 foram duramente atingidas em toda a sua estrutura esportiva e administrativa, o que inviabiliza o funcionamento mínimo de suas atividades, assim como impossibilita o seu direito de mando de jogo em suas sedes. Aliado a isso, há extenso prejuízo logístico de deslocamentos aéreos e viários para compromissos fora do Estado do Rio Grande do Sul, o que, à evidência, se mantida a continuidade do campeonato, repercutirá em maior desequilíbrio técnico e financeiro entre as equipes disputantes. Daí, uma vez mais, a necessidade da imediata paralisação, sem que isso gere prejuízo da realização do Conselho Técnico Extraordinário, convocado por esta CBF para a data de 27/05/2024. conforme espelha o Oficio n. 151/2024: e.

Assim posto, cientes que e incumbência exclusiva da CBF, por meio de sua Diretora de Competições, a responsabilidade pela organização do Campeonato Brasileiro e, por conseguinte, para determinação de adiamento geral das duas próximas rodadas, os Clubes aqui signatários, impelidos a se manifestar expressamente a respeito por meio do Oficio Circular PRE n. 150/2024, posicionam-se pela imediata paralisação total do Campeonato Brasileiro da Série A | 2024 até a data de 31/05/2024. com retorno nas datas previstas de 01/06/2024 e 02/06/2024, solicitando, ainda, que sejam adotadas todas as medidas reagendamento geral das partidas validas pela referida competição, bem como um plano de estudo para novas medidas de auxilio estrutural e financeiro para atenuacão dos prejuízos existentes".