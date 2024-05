Nestor pede paciência com Juan no São Paulo: 'Sei que é difícil'

O meia Rodrigo Nestor, que já sofreu com críticas do torcedor no passado, pediu paciência com o atacante Juan.

O que aconteceu

O jovem centroavante tem sido alvo de boa parte do torcedor do São Paulo. Contra o Flu, perdeu chances e errou passes, mas deu assistência para Bobadilla.

Nestor chegou a estar em posição semelhante em dado momento da carreira, mas cresceu de produção e entrou para a história com o gol do título da Copa do Brasil.

É difícil, é um menino que tem a cabeça muito boa, que se entrega hoje, hoje correu, lutou, criou chances. E é difícil, cara. Quando eles escolhem um, é isso que acontece. Peço mais uma vez para a torcida ter paciência, ter calma que é um grande jogador, que vai ajudar bastante a gente. Vamos lá, pessoal, tem um pouco mais de paciência, eu sei que é difícil, mas nem tudo é culpa do cara, valeu.

