Farpa antiga? Luciano e Diniz discutem por lateral em São Paulo x Flu; veja

O atacante Luciano, do São Paulo, e o técnico Fernando Diniz, ex-Tricolor que hoje comanda o Fluminense, discutiram nos minutos finais do 1° tempo do duelo entre as equipes, ocorrido na noite desta segunda-feira (13) no MorumBis e válido pelo Campeonato Brasileiro. Os dois trabalharam juntos justamente no clube paulista.

O que aconteceu

A confusão começou quando o são-paulino tentou cobrar um lateral ofensivo com Manoel no chão — o zagueiro do Fluminense reclamava de dores e pediu a paralisação do duelo.

A atitude irritou Fernando Diniz, que esbravejou com o seu ex-comandado. O gesto desencadeou uma troca de farpas entre os dois, que ganhou força com a aparição de outros jogadores, como André Silva e Marcelo.

O jogo ficou paralisado por quase cinco minutos antes de Anderson Daronco distribuir cartões aos envolvidos na confusão.

Luciano tomou amarelo, enquanto Diniz acabou expulso. Os dois ainda discutiram depois da decisão do juiz.

Assista ao momento