Corinthians x Argentinos Juniors: veja prováveis escalações e informações do jogo pela Sul-Americana

O Corinthians recebe o Argentinos Jrs. na noite desta terça-feira, pela quinta e penúltima rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A equipe alvinegra só depende de si para avançar às oitavas de final da competição. O time ocupa o segundo lugar do Grupo F, com sete pontos, mas tem dois jogos em casa pela frente.

Já no Brasileirão, a situação não é tão boa. O Timão está na parte de baixo da tabela, com apenas cinco pontos - uma vitória, dois empates e três derrotas em seis partidas. Na última rodada, o Corinthians perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã.

António Oliveira pode ter novidades na escalação. O volante Raniele cumpriu suspensão no último jogo e pode voltar a ser relacionado. Ele se recuperava de um trauma no tornozelo direito, mas deve ir para a partida. O zagueiro Cacá, que cometeu erros diante do Flamengo, pode perder a vaga para Gustavo Henrique.

Os laterais Diego Palacios e Matheuzinho, o volante Maycon e o atacante Pedro Henrique, lesionados, seguirão como desfalques. Já Fausto Vera, com dores na região posterior da coxa esquerda, é dúvida.

Do outro lado, o Argentinos Juniors ainda sonha com a classificação à próxima fase da Sul-Americana. A equipe está na terceira posição da chave, com um ponto a menos que o Corinthians, e pode ultrapassá-lo caso vença em Itaquera.

O time vem de vitória sobre o Rosario Central, por 3 a 2, pelo Campeonato Argentino, competição o qual aparece em sexto lugar. Na Argentina, a equipe venceu o Timão por 1 a 0, com reservas.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X ARGENTINOS JRS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo



Data: 14 de maio de 2024 (terça-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)



Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Carlos Poblete (CHI)



VAR: Fernando Vijar (CHI)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique (Cacá) e Hugo; Raniele (Paulinho), Bidon e Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.



Técnico: António Oliveira

ARGENTINOS JRS: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Román Vega, Francisco Álvarez e Tobías Palacio; Ariel Gamarra, Alan Lescano e Emiliano Viveros; Leonardo Heredia, Luciano Gondou e Maximiliano Romero.



Técnico: Pablo Guede