Alexsander lamenta derrota e avalia atuação do Fluminense: "Fizemos um bom jogo"

O Fluminense foi derrotado pelo São Paulo, nesta segunda-feira, no Morumbis. O volante Alexsander lamentou o resultado negativo. O jogador minimizou os erros na saída de bola e destacou que o momento é de pensar em sair das últimas posições da Série A.

"Nós fizemos um bom jogo. Fizemos o que treinamos. A gente joga próximo da área. Nem. Sempre acontece. O que não pode é levar gol de bola parada. Agora é seguir trabalhando para sair da zona de rebaixamento", disse Alexsander.

Fim de jogo. O Flu volta a campo na quinta-feira, contra o Cerro Porteño, pela @LibertadoresBR. ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 14, 2024

Com o resultado, os cariocas seguem na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação, com apenas cinco pontos conquistados.

O Fluminense passa a focar na Libertadores. Os tricolores recebem o Cerro Porteño-PAR, nesta quinta-feira, no Maracanã. O Tricolor Carioca entra em campo pelo Brasileirão apenas no próximo dia 25, no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos.