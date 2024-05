Michel Araújo explica pouca minutagem de James no São Paulo: "Talvez seja por escolha dos treinadores"

O meia Michel Araújo, em entrevista à TNT Sports, nesta segunda-feira, comentou sobre a situação de James Rodríguez no São Paulo. O uruguaio disse que a pouca minutagem do colombiano possa ser por opção técnica.

"O James é um cara que eu tenho um carinho muito especial. Sempre me tratou de forma maravilhosa, acredito que com todo mundo também tenha um tratamento especial. Talvez essa falta de jogo, de minutagem, de rendimento, seja por escolha dos treinadores. Realmente não tenho a resposta clara agora. Mas é um cara que treina, que se dedica. Lógico que é um craque, dentro de campo todo mundo sabe que o James pode acrescentar. Mas ele está treinando, está à disposição. Acredito que em qualquer momento ele vai voltar a ter essa oportunidade.

Michel também comentou como é o dia a dia ao lado de James. Ele rasgou elogios ao meia colombiano, afirmando ser uma pessoa positiva e alegre.

2T | ? 36min: James cruzou e encontrou Calleri na segunda trave, o atacante ajeitou de cabeça e Michel Araujo desviou para defesa do goleiro. No rebote, André Silva empurrou para o gol e marcou o seu primeiro pelo Tricolor #SPFCxCOB (1-0) ?? Narração #SPFCplay:... https://t.co/gxoeb3NKjo ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 11, 2024

"É ótima. Um cara maravilhoso. Ele toma chimarrão com a gente, faz resenha, canta, dança. Um cara que no dia a dia é muito positivo, ele vem com alegria todo dia treinar. Um cara que não faz nenhum para ninguém", completou.

Apesar dos elogios de Michel Araújo, James Rodríguez ainda não conseguiu deslanchar com a camisa do São Paulo. O colombiano chegou com status de craque, mas não correspondeu às expectativas. Ao todo, ele possui dois gols e quatro assistências em 22 aparições pelo Tricolor.

James não entra em campo desde o empate em 0 a 0 com o Palmeiras, no dia 29 de abril, pelo Brasileirão, quando atuou por cinco minutos. O jogador não foi relacionado para os seguintes jogos do São Paulo por lesão.

O futuro de James no São Paulo ainda é incerto. O meia possui contrato até o final de junho, mas a pouca produtividade atrelada ao alto salário podem fazer com que o Tricolor não opte por sua renovação.