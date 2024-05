São Paulo vira sobre o Fluminense pelo Brasileiro e vence a 1ª em casa com Zubeldía

O São Paulo segue invicto sob o comando de Luis Zubeldía. Nesta segunda-feira, o São Paulo recebeu o Fluminense, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu, de virada, por 2 a 1, graças aos gols de Bobadilla e Arboleda. Keno abriu o placar para o Tricolor carioca.

Com o resultado, o Tricolor chegou à quinta vitória em seis jogos com Zubeldía à frente da equipe. Esse também foi o primeiro triunfo do treinador argentino no Morumbis. Chegando aos nove pontos, o São Paulo entrou no G6 do Campeonato Brasileiro, figurando agora na quinta colocação.

O Fluminense, por sua vez, perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento e jogar o Corinthians para o grupo dos últimos quatro colocados, permanecendo em situação delicada na tabela.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Morumbis, às 21h (de Brasília), pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. O Fluminense, por sua vez, encara o Cerro Porteño, no mesmo dia, mas às 19h (de Brasília), no Maracanã, também pelo torneio continental.