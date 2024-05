Após folga, Flamengo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Bolívar-BOL

O Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, após o elenco receber folga no domingo, depois de vencer o Corinthians. O Rubro-Negro iniciou a preparação para enfrentar o Bolívar, pela quinta rodada da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, no Maracanã.

Nas imagens divulgadas pelo Flamengo, Arrascaeta, desfalque nos últimos jogos, apareceu trabalhando com bola. O meia sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita na partida contra o Botafogo e, desde então, não esteve em campo.

O volante Erick Pulgar também foi visto treinando. Assim como Arrascaeta, o chileno se lesionou no jogo contra o Botafogo. Ele teve confirmada uma entorse no tornozelo esquerdo.

O Flamengo entra em campo contra o Bolívar-BOL precisando da vitória. O Rubro-Negro perdeu seus dois últimos compromissos pela Libertadores, mas a vitória por 2 a 0 contra o Corinthians, no último sábado, pode servir de combustível para que a equipe conquiste o triunfo no Maracanã.

O Rubro-Negro ocupa a terceira posição do Grupo E com apenas quatro pontos conquistados - seis a menos que o Bolívar-BOL, líder da chave. O Palestino-CHI, segundo colocado com seis unidades, encara o Millionarios-COL, lanterna com dois pontos, nesta terça-feira.

O elenco volta aos trabalhos nesta terça-feira para encerrar de vez a preparação para o confronto. A bola para Flamengo e Bolívar a partir das 21h30 (de Brasília).