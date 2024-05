Herói da vitória, Arboleda comenta invencibilidade com Zubeldía: "Mudou a atitude"

Arboleda foi o responsável pela vitória do São Paulo nesta segunda-feira, de virada, por 2 a 1, sobre o Fluminense, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor segue invicto sob o comando de Luis Zubeldía, somando cinco vitórias e um empate em seis partidas.

Após o apito final, Arboleda comentou sobre o ótimo momento do São Paulo após a chegada do treinador argentino e explicou por que o time passou de desacreditado sob o comando de Thiago Carpini para uma equipe que pode brigar por mais títulos na atual temporada.

"Mudou a atitude, acreditar. A gente sabe que a gente é bom, temos um grupo maravilhoso. Trabalhamos todos os dias, a comissão chegou para ajudar a gente. Acho que o trabalho está sendo feito, estamos aplicando o trabalho da melhor maneira. Feliz pela vitória hoje e pelos três pontos que a gente merece", disse Arboleda ao Sportv.

Nesta segunda-feira o São Paulo foi superior ao Fluminense na maior parte do confronto, mas acabou sendo castigado com um gol do adversário depois de não conseguir aproveitar suas chances. Pouco depois, porém, o Tricolor empatou o jogo com Bobadilla, aproveitando a falha grotesca do goleiro Fabio. Já na reta final da partida, Arboleda mostrou oportunismo para garantir a virada.

"Primeiro quero agradecer a Deus pelo gol, pela vitória. Acho que estamos acreditando no trabalho da comissão e hoje mais uma vez demonstramos dentro do campo", completou o zagueiro equatoriano.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Morumbis, às 21h (de Brasília), pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.