Técnico do São Paulo fala sobre grande fase do time e importância do trabalho psicológico

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, falou sobre a grande fase que o time vem vivendo sob seu comando. Em seis jogos com o treinador argentino à beira do campo, o Tricolor soma cinco vitórias e um empate, resultados que se devem muito pelo trabalho tático realizado pela nova comissão, mas também pelo cuidado com a parte psicológica de cada um dos atletas.

Nesta segunda-feira, contra o Fluminense, o São Paulo conquistou a vitória de virada, assim como aconteceu contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e Cobresal, pela Libertadores. Mais que o bom futebol apresentado dentro de campo, o Tricolor tem tido poder de reação, não se abalando mesmo quando sai perdendo.

"Creio que é muito importante, independentemente do resultado parcial, como aconteceu na Libertadores, Copa do Brasil, hoje aqui, sustentar os princípios do jogo. Princípios do jogo que deveriam ser nossa bússola quando temos ou não a bola. Independentemente do resultado parcial. Creio que aí está a chave para poder reverter um resultado. É certo que os três jogos que viramos o resultado foi imediatamente, mas quero pensar, e é o que transmito aos meus jogadores, que os princípios de jogo com e sem bola são a nossa bússola", afirmou Zubeldía.

"Depois, claro que há questões de azar, mas no fim do caminho acreditar nos princípios de jogo nos podem levar a sustentar uma ideia independentemente do resultado parcial. Graças a eles, viramos outro resultado, ganhamos bem e, sobretudo, em casa, que nos permite celebrar com a torcida, que veio em um dia e em um horário que não é muito cômodo, porque sai do trabalho cansada. Estou feliz por tudo isso e acho que foi uma resposta muito contundente", completou.

Além da parte tática que vem sendo trabalhada diariamente por Zubeldía e seus auxiliares no CT da Barra Funda, a nova comissão técnica do São Paulo também tem se preocupado com cada atleta individualmente, o que também pode ter efeito nessa ascensão da equipe.

"Sempre digo que o grupo de trabalho do treinador é grande. É muito importante estar perto do jogador e que o jogador se sinta o melhor atendido possível em todos os aspectos. Às vezes não se trata de um psicólogo profissional, mas meu grupo técnico tem comunicação com os jogadores, o staff do SPFC também, e isso é muito importante para que todos se sintam atendidos, escutados, valorizados", explicou.

"O que conversamos é uma coisa, as ações são outra. Os jogadores valorizam as ações, que te dão credibilidade como líder, como grupo de trabalho, como clube. Para isso necessita tempo. Com o tempo, o que se vê e o que está em jogo são duas coisas: a credibilidade e a capacidade de falar de futebol. Essas duas coisas são as que se sustentam com o tempo. Nós somos os encarregados de ter comunicação e tratar de que sejam, cada vez mais, melhores pessoas e melhores jogadores para o bem da equipe", concluiu Zubeldía.