Delegação do Botafogo desembarca em Lima para jogo contra o Universitario pela Libertadores

Nesta segunda-feira, a delegação do Botafogo desembarcou em Lima, no Peru, para o duelo contra o Universitario-PER. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver o atacante Júnior Santos e o zagueiro Alexander Barboza na capital peruana.

Chegamos! O Glorioso está em Lima para o jogo da próxima quinta, com o Universitario, pela Conmebol Libertadores.

No entanto, por motivos disciplinares, o Botafogo cortou Romero e Hernández. Assim, ambos os atletas sequer viajaram para a disputa da partida.

Deste modo, o Botafogo deve ser escalado com: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Luiz Henrique; Savarino, Jefinho e Júnior Santos.

Atualmemte, o Botafogo ocupa a vice-liderança do Grupo D, com os mesmos seis pontos do líder Junior Barranquilla. Já o Universitario é o terceiro, com cinco conquistados.