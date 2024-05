Com dois a menos, São Bernardo empata com a Aparecidense e assume 4º lugar da Série C

O São Bernardo empatou com a Aparecidense em 1 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio Annibal Batista de Toledo, pela quarta rodada da Série C. Cauari fez o gol dos donos da casa, e Lucas Lima empatou para os visitantes - que tiveram dois jogadores expulsos no decorrer da partida.

Com o empate, o São Bernardo alcançou a quarta colocação com, agora, oito pontos conquistados. Com cinco unidades, a Aparecidense subiu para a nona posição da tabela.

O São Bernardo volta a campo no próximo domingo, contra o Londrina, pela quinta rodada da Série C. A Aparecidense enfrenta o líder Athletic, na segunda-feira, pela mesma competição.

A Aparecidense abriu o marcador no fim da primeira etapa, aos 43 minutos. Cauari, livre na grande área, recebeu a bola e deu uma cavadinha por cima do goleiro, marcando um golaço para os donos da casa.

O São Bernardo deixou tudo igual logo no início do segundo tempo, aos sete minutos. Lucas Lima recebeu passe de Luiz Filipe e bateu na saída do goleiro para empatar o confronto.

No entanto, o árbitro puniu Lucas Lima com cartão amarelo na comemoração após o gol. Logo depois, o jogador cometeu falta, recebeu o segundo cartão e foi expulso de campo, deixando o São Bernardo com um a menos.

Após isso, Wesley Dias, aos 41 minutos, deu um carrinho em um atleta da Aparecidense e foi punido com o vermelho direto. Com dois a menos, o São Bernardo se segurou e conquistou o empate.