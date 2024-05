Luciano explica briga com Diniz e dispara: 'Não é mais meu treinador'

O atacante Luciano, do São Paulo, deu sua versão ao Sportv sobre a discussão com Fernando Diniz, técnico do Fluminense, durante o jogo entre as equipes na noite desta segunda-feira (13) pelo Campeonato Brasileiro. Os dois trabalharam juntos na equipe paulista.

Xingamento. "O Diniz veio na hora em que o Manoel caiu e me xingou. Ele, do nada, xingou. Eu pedi para ele não xingar e ele continuou."

Fim da amizade? "Depois, vi ele falando que a amizade acabou. Se ele acha assim, para mim acabou, porque eu jamais xingaria ele na beira do campo."

Águas passadas. "Ele não é mais meu treinador, agora é da equipe adversária. Ele xingou o André Silva também. É um líder e não pode fazer isso. Outro dia, o Barbieri xingou nosso jogador, não pode. [O Diniz] não deveria ter feito isso, mas fica de aprendizado. O mais importante foi a vitória."

Pavio curto? "É cada um defendendo o seu prato de comida. Quando entro no campo, não me importo quem está de adversário, vou brigar pelos meus companheiros. Tenho 30 anos e já passei por muita coisa, agora vou conversar com minha esposa porque ela vai brigar, com certeza, comigo."

O que aconteceu

A confusão começou quando o são-paulino tentou cobrar um lateral ofensivo com Manoel no chão — o zagueiro do Fluminense jogou a bola para fora ao reclamar de dores e pediu a paralisação do duelo.

A atitude irritou Fernando Diniz, que esbravejou com o seu ex-comandado. O gesto desencadeou uma troca de farpas entre os dois, que ganhou força com a aparição de outros jogadores, como André Silva e Marcelo.

O jogo ficou paralisado por quase cinco minutos antes de Anderson Daronco distribuir cartões aos envolvidos na confusão.

Luciano tomou amarelo, enquanto Diniz acabou expulso. Os dois ainda discutiram depois da decisão do juiz.