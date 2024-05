Dorival Júnior viaja para assistir jogos do Palmeiras, São Paulo e Corinthians

Nesta semana, o treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, e o preparador-físico Celso Rezende assistirão um jogo do Corinthians, Palmeiras e São Paulo, dando assim sequência ao trabalho de observações técnicas. Antes da convocação na última sexta-feira, eles haviam assistido mais de 40 partidas, tanto no Brasil, quanto na Europa.

A série de partidas na grande São Paulo começará na terça-feira, no confronto entre Corinthians e Argentinos Juniors, na Neo Química Arena, válido pela Sul-Americana. Já na quarta, a dupla assistirá o duelo entre Palmeiras e Independiente del Valle, pela Libertadores. Por fim, na quinta-feira, eles fecham o giro no MorumBis, onde o São Paulo joga contra o Barcelona de Guayaquil.

"As observações fazem parte de um trabalho constante do Departamento de Seleções. Enquanto o Dorival e o Celso estarão nos estádios, o restante da comissão técnica vai ficar no Rio plenejando toda a preparação para a disputa dos dois amistoso e da Copa América. Eles estão detalhando toda a programação de trabalho dentro e fora do campo, além dos conteúdos dos treinos", afirmou o coordenador executivo geral das Seleções Brasileiras Masculinas, Rodrigo Caetano.

Antes da Copa América, a Seleção jogará dois amistosos contra México e Estados Unidos, respectivamente. O primeiro será no dia 8 de junho, no Kyle Field, em College Station, no Texas. Já o segundo acontece no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida

Por fim, a competição Sul-Americana começa no dia 20 de junho. O Brasil se encontra no mesmo grupo de Costa Rica, Colômbia e Paraguai.