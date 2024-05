Peñarol x Atlético-MG: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

O Atlético-MG volta a campo nesta terça-feira, pela quinta rodada do Grupo G da Libertadores. Os mineiros visitam o Peñarol-URU, às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

O Galo já está classificado para as oitavas de final. Agora, a equipe quer confirmar a liderança do grupo G. Para isso, precisa apenas empatar o jogo.

No entanto, o Atlético-MG mira mais uma vitória na competição para seguir com 100% de aproveitamento. Os mineiros buscam ter a melhor campanha da fase de grupos para ter a vantagem de definir os confrontos de mata-mata em casa até a final.

O técnico Gabriel Milito contará mais uma vez com o trio ofensivo formado por Scarpa, Paulinho e Hulk. A equipe chega descansada para o confronto, já que teve seu jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, adiado.

Do outro lado, o Peñarol precisa do bom resultado para seguir dependendo apenas de si para avançar na Libertadores. Os uruguaios estão na vice-liderança da chave, com seis pontos, apenas dois a mais em relação ao Rosário Central-ARG.

PEÑAROL-URU X ATLÉTICO-MG

Local: estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (Uruguai)



Data: 14 de maio de 2024, terça-feira



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Wilmar Roldán (COL)



Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)



VAR: Leonard Mosquera (COL)

PEÑAROL: De Amores, Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián Garcia, Diego Sosa, Sequeira, Leo Fernández e Gastón Ramírez; Silvera



Técnico: Diego Aguirre

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Battaglia, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Allan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito