Coritiba marca no fim e vence o Brusque pela Série B do Brasileirão

No Couto Pereira, Coritiba e Brusque se enfrentaram neste domingo, em jogo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Guilherme Brandão, a equipe do Paraná ganhou por 1 a 0.

Assim, o Coxa chegou aos quatros pontos e ocupa momentaneamente a sexta posição da tabela. O time de Santa Catarina, por sua vez, aparece na sétima colocação, com três pontos conquistados.

O Coritiba volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), contra o Sport, pela Segunda Divisão. Já o Brusque terá compromisso na quarta-feira, às 16h, diante do Atlético-GO, pela Copa do Brasil.

O Brusque ficou perto de abrir o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Paulinho Moccelin acertou lindo cruzamento para Dionísio, que saiu livre na cara do goleiro e encheu o pé, mas viu Morisco crescer e fazer grande defesa.

A resposta do Coritiba veio aos 25 minutos, quando Figueiredo recebeu por dentro e arriscou de fora da área, levando perigo ao gol de Matheus Nogueira. Pouco depois, aos 29 minutos, Dionísio até abriu o placar para o Brusque, mas, após revisão no VAR, o árbitro anulou o gol por conta de uma falta no início da jogada.

Na volta para a etapa complementar, o Coritiba quase marcou aos 8 minutos. Leandro Damião recebeu, fez o pivô e deu lindo toque de calcanhar para Ronier, que chutou e a bola passou raspando a trave.

O placar, enfim, foi aberto aos 39 minutos. Leandro Damião recebeu cruzamento e ajeitou de cabeça para Guilherme Brandão, que testou no contrapé de Matheus Nogueira.