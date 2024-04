Reserva, Cássio é ovacionado em vitória do Corinthians: 'melhor do Brasil'

Cássio ficou no banco de reservas, mas foi ovacionado pela torcida do Corinthians após a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo (28), na Neo Química Arena.

O que aconteceu

O goleiro foi barrado pelo técnico António Oliveira, que preferiu utilizar Carlos Miguel no jogo pela quarta rodada do Brasileirão.

A substituição sucede um desabafo feito por Cássio na última semana, no qual ele citou a pressão sofrida no gol do Timão.

Depois do jogo, na saída dos atletas do campo, Cássio recebeu muito carinho da torcida. Gritos pelo nome do jogador e a rima: "Pqp... É o melhor goleiro do Brasil" tomaram a casa do Corinthians.

Visivelmente emocionado pelo carinho, o goleiro agradeceu com gestos aplaudindo e batendo no peito.

Em campo, o Corinthians se reencontrou ao bater o Flu e agora soma quatro pontos no Brasileirão.

Em sua entrevista coletiva, o técnico António Oliveira foi questionado sobre a saída de Cássio e comentou que é necessário dar atenção ao aspecto humano do futebol.

Eu já tinha falado sobre saúde mental aqui. É para as pessoas terem cautela e atenção. Não vou tocar mais neste assunto. As pessoas carregam as baterias e depois têm pena. Então já é tarde. Os mesmo que têm pena hoje foram os que carregaram antes. Não vou mais tecer comentários. A conversa que tive com Cássio é entre eu e ele, ninguém tem nada a ver com isso. É uma forma minha interna de gerir um grupo de trabalho. Ser treinador não é só chegar ali, estabelecer a formação, dar treino, é muito mais do que isso. Aliás, isso é 20%, 80% é capacidade, ousadia e coragem de gerir um grupo de trabalho de 30 egos diferentes com sentimentos e emoções. O Cássio não é culpado de nada, vai nos ajudar, vai voltar forte, mas primeiramente temos que olhar sempre para o ser humano e esta é minha principal responsabilidade, e como eles sabem estou sempre aqui para os proteger

António Oliveira, técnico do Corinthians