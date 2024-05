Rony se diz feliz no Palmeiras e garante: "Jamais reclamei por jogar ou não"

O atacante Rony utilizou a sua conta no Instagram para realizar um pronunciamento oficial nesta segunda-feira. O camisa 10 disse estar feliz no Palmeiras e negou ter reclamado por jogar ou não.

O jogador se refere a informação publicada pelo jornalista João Paulo Capellanes, da Band, de que alguns jogadores do Verdão estariam insatisfeitos com Abel Ferreira, inclusive Rony.

Desde o fim da temporada 2023, Rony não é mais titular absoluto do Palmeiras. Em 2024, disputou 27 jogos, sendo dez como titular, com cinco gols e três assistências.

Pelo Palmeiras, o atacante soma ao todo 247 partidas, com 64 tentos. O jogador ajudou nas conquistas de duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Supercopa do Brasil (2023), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020) e quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), sendo na grande maioria como titular.

Com o camisa 10 à disposição, o Verdão enfrenta o Independiente del Valle, pela quinta rodada da Libertadores, às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Allianz Parque. Em caso de empate, o Palestra assegura a vaga e a liderança do Grupo F do torneio continental.

Confira o comunicado de Rony na íntegra:

Uma das piores covardias do ser humano é mentir para prejudicar o outro. Pior ainda é ter que dar holofote e gastar energia para desmentir.

Porém, em respeito ao clube, meus companheiros e a verdadeira torcida palmeirense, digo que jamais falei com algum jornalista, muito menos reclamei por jogar ou não.

É óbvio que todos querem estar em campo, mas respeito e sempre vou respeitar as decisões, pois tenho muito orgulho em vestir essa camisa e sou feliz aqui.

Ninguém é obrigado a gostar de mim, mas não criem falsas notícias. Peço apenas que respeitem o quanto lutei para alcançar a admiração da maioria da torcida do Palmeiras. Não serão vocês que vão estragar minha história. Que Deus os abençoe.