Tom Hanks aparece em jogo da Premier League e vai à loucura com gol; veja

Do UOL, em São Paulo

O ator Tom Hanks roubou a cena na arquibancada durante o jogo desta segunda (13) entre Aston Villa e Liverpool.

O que aconteceu

A estrela de Hollywood esteve no Villa Park e assistou ao empate eletrizante por 3 a 3. Ele, inclusive, foi filmado indo à loucura com o gol de empate do time da casa nos acréscimos finais.

Tom Hanks é um torcedor ilustre do Aston Villa. O norte-americano já esteve em outras partidas da equipe. Ele gravou um vídeo para as redes sociais do clube se declarando: "Para sempre Villa".

Tom Hanks indo à loucura com o gol de empate do Aston Villa, aos 89'



Ele é torcedor do clube e convidado especial hoje

pic.twitter.com/7y3FAEStsn -- Sala12 (@OficialSala12) May 13, 2024

A very special guest in attendance for tonight's fixture!



👋, @tomhanks! pic.twitter.com/lQTBsM0HtG -- Aston Villa (@AVFCOfficial) May 13, 2024

Paixão pelo time de Birmingham

Em 2019, durante uma entrevista com o apresentador James Corden, o artista americano explicou como começou a torcer pelo Aston Villa. Ele relatou que ficou atraído pelo nome do time ao vê-lo em placares de futebol: "Eu pensei: 'Aston Villa, que local de férias adorável! Aston Villa. Sua bela vila, em que você abre portas francesas e vê o belo porto de Aston abaixo de você"

"Acontece que [o time é sediado] em Birmingham. Não há nada de errado com isso; nada de errado com Birmingham. Mas é uma cidade para os fortes! Posso lhe dizer 'Sou um torcedor dedicado do Aston Villa desde então. Eu os vi jogar uma vez, num amistoso nos Estados Unidos. Então sim, eu os apoio'", completou Hanks.