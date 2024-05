Botafogo reintegra volante após inquérito não apontar agressão a ex

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo reintegrou o volante Kauê após o Ministério Público do Rio recomendar o arquivamento do inquérito policial que apurou uma suposta agressão do jogador à ex-namorada Isabella Ribeiro Fonseca.

O que aconteceu

Kauê voltará a participar das atividades com o grupo principal do Botafogo.

A posição do MP se dá após o exame pericial não registrar vestígio das agressões alegadas por ela.

Jéssica posteriormente juntou ao inquérito fotos em que aparece com rosto vermelho, mas as imagens não estavam inicialmente no boletim de ocorrência e "não corroboram o laudo técnico realizado no dia em que os fatos ocorreram", de acordo com o MP.

O Ministério Público pontuou ainda que, apesar das fotografias anexadas, "não há qualquer registro de lesões no Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima".

O MP identificou que há "animosidade" entre o casal.

E, no sentido inverso, os exames mostraram, sim, que quem tinha lesões corporais era o jogador. Elas estão sendo apuradas em outro inquérito policial.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.