Peixes mortos no entorno do Beira-Rio: fotos mostram estádio após enchente

Depois de passar mais de uma semana completamente alagado, o Beira-Rio amanheceu seco nesta segunda-feira (13). Fotos mostram a situação do estádio do Internacional após as enchentes que atingem quase todo o Rio Grande do Sul.

O gramado está tomado pela lama, assim como os entornos no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Em frente ao estádio, as carcaças de peixes mortos trazidos pela água chamam atenção.

Vista do entorno do Estádio Beira-Rio, onde o alagamento baixou, nesta segunda-feira (13), no bairro Praia de Belas, ao lado da orla do Guaíba, em Porto Alegre Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Os jogos do Internacional pela copa Sul-Americana foram remarcados para o início de junho, assim como os do rival, Grêmio, pela Libertadores, que também teve a arena tomada pelas águas.

Os dois times porto-alegrenses, assim como o Juventude, de Caxias do Sul, tiveram seus jogos na Série A do Brasileirão adiados até pelo menos 27 de maio. Novas datas não foram anunciadas.

Vista aérea do Estádio Beira-Rio, onde o alagamento baixou, nesta segunda-feira Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Vista das ruas no Bairro Menino Deus cobertas de lama, perto do Estádio Beira-Rio Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Apesar da melhora na situação do Beira-Rio, o Centro de Treinamento Parque Gigante, que pertence ao Internacional, continua embaixo d'água. A estrutura foi atingida pelo alagamento há pelo menos dez dias.

Vista do CT Parque Gigante, onde o alagamento persiste nesta segunda-feira (13) Imagem: MAX PEIXOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Vista do CT Parque Gigante, na orla do Guaíba, onde o alagamento persiste; já a água que tomava o estádio-Beira Rio baixou. Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO

Vale lembrar que diversas divisões do futebol sofreram alterações por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, sem interrupções nos campeonatos apesar do apelo de alguns dos clubes.

Pela Série C, Caxias, São José e Ypiranga tiveram jogos adiados. Na Série D, os representantes gaúchos são: Avenida, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. Times gaúchos também tiveram seus jogos adiados em todas as divisões do futebol feminino e em competições de categorias de base.

Vista das ruas no Bairro Menino Deus cobertas de lama, perto do Estádio Beira-Rio Imagem: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO