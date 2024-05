GP Cuiabá terá Thiago Moura e Fernando Ferreira no salto em altura

Os atletas brasileiros de salto em altura Thiago Moura e Fernando Ferreira competem o Grande Prêmio Brasil ? Cuiabá, nesta quarta-feira, de olho nos pontos que podem somar no ranking mundial na corrida olímpica para os Jogos de Paris 2024 (o programa do atletismo na França será realizado de 1 a 11 de agosto). O GP Cuiabá, realizado no estádio do Centro de Treinamento Olímpico da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), integra o World Athletics Continental Tour Challenge na categoria D.

Thiago Moura (EC Pinheiros-SP) e Fernando Ferreira (IEMA-SP) disputaram o Campeonato Ibero-Americano de Atletismo neste domingo, também em Cuiabá, e ficaram com as medalhas de prata (2,20 m) e de bronze (2,15 m), respectivamente. Permaneceram na cidade com a equipe do Atletismo Brasil e voltam para a pista da UFMT nesta quarta-feira para mais uma disputa.

"As marcas mínimas fixadas pela World Athetics são muito fortes, como a do salto em altura (2,33 m). Temos de aproveitar as oportunidades para somar pontos", disse Thiago Moura. "Vão sair essas vagas, vamos juntos para Paris. Acredito que podemos melhorar os resultados nas próximas competições e colocar mais dois do salto em altura na seleção olímpica", acrescentou Fernando Ferreira.

Os índices olímpicos fixados pela World Athletics são fortíssimos. "Apenas nove atletas do mundo têm o índice olímpico no salto em altura masculino, por exemplo. As outras 23 vagas a menos de dois meses do final do prazo pertencem a atletas por pontos no ranking mundial", destacou o treinador Neílton Moura, que orienta Thiago Moura, seu filho. Fernando Ferreira treina com José Antônio Rabaça.

A cerimônia de abertura do GP Brasil ? Cuiabá está marcada para às 18h30 (de Brasília) e as provas começam na sequência, até às 21h30, com entrada franca para o público e transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil e pela TV Atletismo Brasil, por meio dos canais do YouTube do Time Brasil e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

O público de Cuiabá foi presente nas arquibancadas da UFMT no Ibero-Americano realizado de sexta a domingo (10 a 12/5) ? 10 mil pessoas acompanharam os três dias de competições. A expectativa é ter arquibancada cheia novamente nesta quarta-feira.

As provas do GP Cuiabá serão realizadas das 19h às 21h30 (de Brasília): no feminino ? 200 m, 400 m, 800 m, 100 m com barreiras, 400 m com barreiras, salto em altura, salto em distância, salto triplo, salto com vara, arremesso do peso, lançamento do dardo e lançamento do disco; e no masculino ? 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 110 m com barreiras, 400 m com barreiras, salto em altura, salto em distância, arremesso do peso e lançamento do dardo.

Serão dois Grandes Prêmios (GPs) internacionais no Brasil em sequência. Depois de Cuiabá, o atletismo vai para o estado do Rio de Janeiro para o Grande Prêmio Brasil ? Niterói, no próximo domingo, na nova pista da Universidade Federal Fluminense ? Campus Gragoatá. As duas competições, com a presença de atletas brasileiros e estrangeiros, estão no caminho da corrida olímpica pelos índices estabelecidos pela World Athletics ou pontos no ranking mundial.

O GP Cuiabá é uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) com patrocínio do Governo Federal, apoio do Governo do Estado do Mato Grosso e parcerias com a Federação de Atletismo do Mato Grosso (FAMT), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e SESI-MT.