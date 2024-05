Escalação do São Paulo: Nestor, André Silva e Juan ganham chance como titulares

A escalação do São Paulo está definida para a partida desta segunda-feira, contra o Fluminense, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Tricolor paulista mais uma vez não contará com o esquema com três zagueiros utilizado nos últimos jogos, atuando com uma primeira linha defensiva composta por quatro atletas, assim como na vitória sobre o Cobresal, na última quarta-feira.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Fluminense tem Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla, Alisson e Nestor; Luciano, André Silva e Juan.

Sem Michel Araújo, que pertence ao Fluminense, o São Paulo terá Rodrigo Nestor como meio-campista. Calleri, que sofreu uma lesão na panturrilha direita, será substituído por Juan. André Silva também ganhou uma oportunidade entre os titulares no ataque.

Lucas Moura, que se recupera de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, tinha chances de ser voltar a ser relacionado nesta segunda-feira, mas a comissão técnica preferiu preservá-lo do duelo com o Fluminense para que não haja o risco de perdê-lo novamente por ter acelerado seu retorno.

Em contrapartida, Welington, recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, voltou a ser relacionado e começa no banco de reservas como opção ao garoto Patryck.

Assim como nos últimos três jogos, James Rodríguez também não veio para o confronto com o Fluminense. O colombiano está, aparentemente, fora dos planos de Luis Zubeldía para o restante da temporada e deve deixar o Tricolor na próxima janela de transferências.

Esse é o segundo jogo de Luis Zubeldía como técnico do São Paulo no Morumbis. O primeiro foi o clássico contra o Palmeiras, que terminou empatado em 0 a 0, no último dia 29 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.

O São Paulo está invicto sob o comando de seu novo treinador. Em cinco jogos o time conquistou quatro vitórias, todas fora de casa, além de um empate. Agora, o Tricolor mira o triunfo diante de seus torcedores para ampliar a ótima sequência e embalar de vez na temporada.