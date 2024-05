Udinese se distancia do rebaixamento no Italiano; Fiorentina bate Monza com bonito gol brasileiro

Quatro equipes entraram em campo nesta segunda-feira, pelo Campeonato Italiano. A Udinese visitou o Lecce e venceu por 2 a 0. Já a Fiorentina, finalista da Conference League, ganhou do Monza por 2 a 1. em casa.

Lecce 0 x 2 Udinese

O Lecce veio a campo tentando se livrar do risco de rebaixamento, mas não contava com a boa forma da Udinese. Desde a chegada do ex-zagueiro Fabio Cannavaro, a equipe vem evoluindo e ganhando corpo na luta contra o rebaixamento.

Os gols da partida foram marcados por Lorenzo Lucca, aos 36 minutos do primeiro tempo, e pelo sérvio Lazar Samardzic, aos 40 da etapa complementar.

Fiorentina 2 x 1 Monza

O Monza saiu na frente logo aos 9 minutos da primeira etapa, com gol do bósnio Milan Duric.

O empate da Fiorentina veio com 32 minutos no relógio, por meio de cabeçada do argentino Nicolás González. A equipe dominaria as ações pelo restante do jogo.

A virada saiu aos 33 minutos da segunda etapa, com o brasileiro Arthur Melo, ex-Grêmio, acertando um belo chute de fora da área. O gol marcado pelo meia deu números finais à partida.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O Lecce recebe a Atalanta neste sábado, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. Já a Udinese tenta embalar contra o Empoli, em casa, no domingo.

A Fiorentina, por sua vez, pega o Napoli em confronto direto por vaga europeia nesta sexta-feira. Para completar, o Monza apenas cumpre tabela contra o Frosinone, no domingo.