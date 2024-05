Com presença de Maurren Maggi, Complexo de Atletismo em Niterói é reinaugurado

Nesta segunda-feira, foi realizada a reinauguração do Complexo de Atletismo Aída dos Santos, no campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ). A celebração contou com a presença da campeã olímpica Maurren Maggi, que é embaixadora da Recoma, empresa responsável pela execução da obra.

Após passar por uma grande revitalização, o local conta com pistas retas, de 100 metros, ovais, com a raia mais externa medindo 460 metros, e de caminhada. As pistas de atletismo foram construída pela Recoma com materiais aprovados pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) e pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Moldadas in loco, elas se adaptam melhor às condições de nivelamento da base e de contorno, proporcionando uma melhor performance e diminuindo o risco de lesões aos atletas, em condições de treinamento ou competição.

"Nós nos orgulhamos de sermos a única empresa que detém os maquinários e equipamentos especializados para oferecer todas as tecnologias e metodologias construtivas para o atletismo. Nós sempre buscamos aprimorar nossos conhecimentos técnicos e práticos para proporcionar a melhor condição de prática esportiva aos atletas", afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva, que já forneceu e executou mais de 50 pistas de atletismo com materiais sintéticos aprovados pela (WA) World Athetics, nas mais diversas regiões do país.

Com a revitalização, o complexo está apto a receber diversos tipos de competições. Segundo a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), a primeira delas será o Grande Prêmio Brasil de atletismo, que acontecerá no dia 19 de maio. A mesma pista, em Niterói, também irá receber o Campeonato Brasileiro Sub-20, de 7 a 9 de junho, válido pelo qualificatório para o Sul-Americano de Atletismo Sub-20 de Lima, Peru, que acontece entre 12 a 14 de julho.

"Fico muito feliz de ver a capacidade de uma empresa nacional proporcionar uma infraestrutura de primeiro mundo aos nossos atletas. Em um ano olímpico, é fundamental competir em pistas de qualidade internacional, justamente para que eles não sintam a diferença quando houver alguma competição fora do país. Acredito que este é um primeiro passo para nos tornamos uma potência olímpica", completa Maurren Maggi, embaixadora da Recoma, e primeira mulher brasileira a ter conquistado uma medalha de ouro olímpica em provas individuais, nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, no salto em distância.

O nome do complexo leva o nome de Aída dos Santos em homenagem à atleta nascida no Rio de Janeiro e criada em Niterói. A carioca fez história na modalidade ao ficar em quarto lugar no salto em altura nas Olimpíadas de Tóquio, em 1964. Aída foi a única mulher na delegação que competiu no Japão.

O prefeito Axel Grael, que acompanhou todos os estágios da revitalização, comentou sobre o que essa conquista simboliza para o esporte local.

"Entregamos para a população de Niterói a pista de atletismo mais bem estruturada do estado do Rio. Essa revitalização vai beneficiar atletas, a comunidade acadêmica e toda a sociedade civil. Seremos palco de eventos nacionais e internacionais, intercâmbio entre culturas e mais um ponto de resistência do esporte brasileiro. Queremos ver nossos talentos chegarem cada vez mais longe! Estou muito ansioso para ver esse espaço sendo usado para treinos, competições e realizações de sonhos. Que venha o GP e muitas outras competições!", comemora o prefeito.