Enzo Fernández revela ansiedade para disputar primeira Copa América pela Argentina

O meio-campista Enzo Fernández, do Chelsea, falou nesta segunda-feira sobre a sua expectativa para disputar a primeira Copa América pela Argentina e se mostrou ansioso. O jovem de 23 anos passou por uma cirurgia em abril deste ano, por conta de uma lesão na virilha, e perdeu o final de temporada do clube inglês. Porém, ele deve estar apto para jogar o torneio por sua seleção.

"Me sinto muito bem, ansioso para voltar a campo e para a chegada da Copa América. Já estou treinando com bola e a recuperação está bastante avançada. Estou muito ansioso para poder jogar. Além disso, depois da Copa do Mundo, será muito especial", disse em entrevista à DSPORTS.

Enzo também revelou que jogou oito meses com fortes dores na virilha, que o impediram de atuar 100%. Na atual temporada, o atleta realizou 40 jogos, marcou sete gols e deu três assistências.

"Joguei com dores e injeções durante oito meses. Tive que tomar a decisão de ser operado. Estava prejudicando a equipe e não queria me expor."

Enzo ainda rasgou elogios ao atacante Lionel Messi, do Inter Miami. Juntos, eles conquistaram a Copa do Mundo de 2022 pela seleção argentina.

"Sou sempre grato por poder jogar com os melhores da história. Tenho o privilégio de ter sido campeão mundial com ele. O admiro muito, não só pelo que faz em campo, mas pelo que é fora dele. Esperamos que fique muito tempo conosco", afirmou.

A Copa América deste ano será realizada nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho.