Em jogo de seis gols, Liverpool cede empate ao Aston Villa pelo Campeonato Inglês

Em compromisso válido pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, o Aston Villa recebeu o Liverpool nesta segunda-feira e empatou por 3 a 3. Emiliano Martínez (contra), Gakpo e Quansah marcaram os gols da equipe visitante, enquanto Tielemans e Durán (2) anotaram para os mandantes.

Atual terceiro colocado, o Liverpool tem 79 pontos ganhos, seis a menos que o Manchester City, vice-líder. O Aston Villa, por sua vez, chegou aos 68 pontos, na quarta posição.

O próximo embate do Liverpool ocorre no domingo, às 12h (de Brasília), diante do Wolverhampton. Ao mesmo tempo, o Aston Villa encara o Crystal Palace, pelo mesmo torneio.

O Liverpool inaugurou o marcador logo aos 2 minutos da etapa inicial. Após cruzamento de Elliot pela ponta direita, Emiliano Martínez, goleiro da seleção argentina, perdeu o tempo de bola, se atrapalhou e jogou para dentro do próprio gol.

A resposta do Aston Villa veio aos 12 do primeiro tempo, quando Watkins driblou dois marcadores na linha de fundo, entrou na área e rolou para Tielemans, que recebeu sozinho e bateu cruzado, no contrapé de Alisson, para empatar a partida.

A equipe visitante retomou a vantagem com Gakpo, aos 23 minutos primeira etapa. Joe Gomez, depois de receber lançamento de Luis Díaz pela ponta esquerda, cruzou rasteiro na pequena área e encontrou o atacante holandês, que, sem marcação, ampliou o placar.

O Liverpool fez o terceiro aos 3 da etapa complementar. Após cobrança de falta de Elliot, o zagueiro Quansah subiu na segunda trave para cabecear no contrapé de Martínez e marcar.

O Aston Villa conseguiu chegar ao seu segundo gol na partida aos 40 da etapa complementar. Mac Allister perdeu a bola para Durán, que cortou o marcador na entrada da área e bateu cruzado, de canhota.

O empate da equipe mandante veio aos 43 do segundo tempo, novamente com Durán. O atacante, sem intenção, desviou um chute que veio de Diaby, da entrada da área, e encobriu Alisson.