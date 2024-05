'Abel é o rei das desculpas': RMP detona declaração do técnico do Palmeiras

No Fim de Papo, o colunista Renato Mauricio Prado criticou a declaração de Abel Ferreira após a derrota do Palmeiras para o Athletico-PR, pelo Brasileiro, na Arena Barueri. Segundo RMP, Abel dizer que não pode ser cobrado para ser campeão se o time não mandar seus jogos no Allianz Parque é uma "desculpa esfarrapada".

'Não tem desculpa. Abel levou um nó do Cuca': "É uma frase e uma desculpa ridículas, essa é a verdade. Ou por acaso, nos últimos três anos em que o Abel esteve aqui não houve esse problema de show? Ele sabe perfeitamente como funciona como Allianz, até parece que isso começou agora. Ora, Abel, conta outra. Você perdeu o jogo, levou um nó do Cuca, o Cuca engoliu o seu time jogando inteligentemente no contra-ataque e anulando o seu ataque, e aí vem me culpar Barueri? Aliás, a culpa não é de Barueri, é que não jogamos na nossa casa. Ora, Abel, quantas vezes nos últimos três anos, nos títulos que vocês ganharam, também não jogaram fora de casa? Já está reclamando por antecipação, isso é ridículo. Não tem desculpa nenhuma: o Allianz Parque sempre foi assim, é assim e continuará assim nos próximos 20 anos".

'Abel é o rei das desculpas': "É uma desculpa esfarrapada, o Abel é o rei das desculpas, ele fala muito bem, fala bonito, e aí ele inventa essas desculpas pra inglês ver. Ora, mas que coisa absurda, até parece que não vai jogar mais no Allianz, claro que vai. Parece também que a torcida do Palmeiras não pode ir a Barueri e encher o estádio, a torcida não está indo, a torcida pode ir, pode encher Barueri e fazer a diferença".

O que disse Abel Ferreira

Não é contra Barueri, que fique claro, mas quero jogar no Allianz Parque. A torcida nos dá 30% das vitórias, aqui nos falta energia. Problema não é Barueri, mas é o Palmeiras brigar por títulos, ter estádio e ser impedido de jogar. Não sou político, não é minha função. Já jogamos, ganhamos e perdemos aqui, mas na nossa casa ganhamos títulos. O problema é como nós lutaremos por títulos sem jogar na nossa casa. Não quero outro lugar, problema não é Barueri. Problema é não jogar no Allianz Parque. Se não jogarmos no Allianz, não me cobrem para ser campeão. Abel Ferreira, após derrota para o Athletico-PR

