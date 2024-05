Lateral do Manchester United exalta preparação de Cristiano Ronaldo: "Fiquei obcecado"

O lateral Diogo Dalot, do Manchester United, relembrou quando atuou ao lado do atacante Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nasr, em entrevista à revista United We Stand e elogiou sua preparação para as partidas. Os atletas jogaram juntos nos Diabos Vermelhos entre 2021 e 2022. Além disso, também são companheiros na seleção portuguesa.

"Conheci o Cristiano e fiquei mais obcecado pela recuperação e pela preparação física e mental para os jogos. Conversamos com frequência e falamos quando surgem novas ferramentas ou assuntos nutricionais. Passei a priorizar padrões de sono e nutrição e trabalho há três anos com uma nutricionista. Foi uma mudança positiva para mim", disse .

Dalot também falou sobre como essa mudança impactou no seu futebol. Na atual temporada, o defensor de 25 anos realizou 47 jogos, marcou dois gols e deu sete assistências.

"Este ano, coloquei na cabeça que precisava ser assim para mostrar que posso ser um jogador de topo no futebol mundial", afirmou.

Por fim, o lateral contou quais os melhores jogadores que já enfrentou.

"Mbappé, pelo sub-19 de Portugal contra a França. No ano seguinte, ele foi para a equipe titular do Monaco e brilhou. Joguei contra o Cristiano Ronaldo, quando ele estava na Juventus, e contra Messi, que jogava pelo Barcelona, num jogo do United na Champions."

Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo devem atuar juntos novamente pela seleção portuguesa na Eurocopa deste ano. A competição será realizada na Alemanha e ocorre entre 14 de junho e 14 de julho.